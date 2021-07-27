شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعرض مروان حمدى + مبلغ مالى مقابل ضم حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع نادي الزمالك، حسام حسن مهاجم فريق سموحة علي رأس اللاعبين المطلوبين خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم الهجوم الأبيض، في ظل قناعة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بقدرات اللاعب الفنية والبدنية.

تكمن الأزمة في صفقة الزمالك وحسام حسن في الطلبات التي حددها نادي سموحة للموافقة علي إتمام الصفقة، حيث طلب الحصول علي خدمات مصطفي فتحي المتواجد مع الفريق حاليا علي سبيل الإعارة لينتقل بيع نهائي وكذلك ضم أسامة فيصل مهاجم الزمالك الشاب علي سبيل الإعارة.

ويتحفظ نادي الزمالك علي طلبات سموحة لإتمام صفقة حسام حسن خاصة مع التمسك بعودة مصطفي فتحي بعد تألقه الملفت خلال فترة الإعارة للنادي السكندري، وكذلك عدم حسم كارتيرون مصير أسامة فيصل الذي تلقي أكثر من عرض رسمي للإعارة بعد تألقه الموسم الحالي.

وعرض نادي الزمالك علي سموحة لإتمام صفقة حسام حسن سداد مقابل مادي بالإضافة إلى انتقال مروان حمدي لصفوف النادي السكندري، والذي انتقل للأبيض في الميركاتو الشتوي الأخير.

ولا تزال المفاوضات جارية بين الزمالك وسموحة للوصول لصيغة نهائية لإتمام صفقة حسام حسن.