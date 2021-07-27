شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 5 فرق ترسم ملامح المنافسة على لقب الدورى بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى فريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، لمواصلة انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز، التى يسعى للمنافسة على حصد لقبها فى الموسم الجارى، بعدما تصدر جدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالها الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات، وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبوه 48 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدفًا، فيما احتل الأهلى المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حتى الآن، أخرهم الفوز على الإنتاج الحربى، فى الوقت القاتل، لتشتعل المنافسة مع الأبيض على اللقب، حيث سيكون الزمالك على موعد مع غزل المحلة، يوم 3 من شهر أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

ومن المقرر، أن تشهد مباريات الأهلى والزمالك المقبلة، تواجد 5 فرق مشتركة بين مباريات الفريقين ستحدد شكل المنافسة بنسبة كبيرة فى مسابقة الدورى هذا الموسم، ويستعرض ”الخليج 365” ما ينتظره الأهلى والزمالك فى المباريات المتبقية فى الدورى..

- البنك الأهلى يخطف نقطة من الأهلى وينتظر الزمالك فى الجولة الأخيرة

واجه الأهلى نظيره البنك الأهلى، فى المباراة التى جمعت بينهما فى المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ونجح خلالها فى اقتناص نقطة التعادل بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، حيث تقدم محمد مجدى أفشة بهدف الأحمر فى الدقيقة 48 ثم تعادل كريم بامبو للبنك الأهلى فى الدقيقة 86 من زمن المباراة.

سيكون الزمالك ضيفًا على البنك الأهلى فى الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز، والتى ستجمع بينهما يوم 25 أغسطس المقبل، ومن الممكن أن تكون هذه المباراة حاسمة لبطل الدورى للموسم الجارى.

- الإنتاج الحربى يُهدر فرصة النجاة واقتناص النقاط من الأهلى وينتظر الزمالك

حقق الأهلى الفوز على الإنتاج الحربى، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، فيما سيعود لمواجهة الزمالك فى الجولة الثالثة والثلاثون من المسابقة المحلية، والتى ستجمع بينهما يوم 22 من شهر أغسطس الجارى.

وضع الإنتاج الحربى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، لا يسمح له بفقد أى نقطة، بعدما احتل المركز الأخير، برصيد 19 نقطة فقط.

- الإسماعيلى ووادى دجلة وسيراميكا كليوباترا عامل مشترك بين الأهلى والزمالك

من بين المباريات المتبقية للقطبين أيضًا، ستكون مباراة الإسماعيلى أمام الأهلى، فى الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى ستجمع بينهم يوم 9 أغسطس المقبل، فيما سيواجه الزمالك فى الجولة الثلاثون من المسابقة المحلية يوم 12 من الشهر المقبل.

ومن بين المباريات المتبقية أيضًا، سيكون الأهلى على موعد مع مباراته أمام وادى دجلة، المقرر إقامتها يوم 2 أغسطس المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، فيما سيلتقى الزمالك ووادى دجلة أيضًا يوم 16 من شهر أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى، كما أن وضع نادى وادى دجلة هو الأخر يُشبه الأزمة التى يعانيها الإنتاج الحربى، حيث احتل المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 23 نقطة.

وأخيرًا سيلتقى الأهلى وسيراميكا كليوباترا يوم 5 أغسطس المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، فيما سيواجه الزمالك سيراميكا كليوباترا يوم 20 من الشهر ذاته ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون، وسبق وأن فاز الأهلى والزمالك على سيراميكا كليوباترا بالنتيجة نفسها 2 / 0 فى مباراتى الدور الأول التى جمعت بينهم.