شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدعم صفوف الطائرة بمحترف أمريكى.. والسلة تضم عزب سموحة مقابل 4 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع الأمريكي جاريت مواجاتوتيا لمدة موسم واحد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة «الطائرة رجال» بالنادي خلال الموسم الجديد.



وانضم مواجاتوتيا للمنتخب الأمريكي عام 2011 ومثل بلاده في العديد من البطولات القارية والدولية، وحقق مع الفريق المركز الثالث في كأس العالم عام 2019 في اليابان.

ويمتلك اللاعب الأمريكي خبرة كبيرة أيضا على مستوى الأندية، حيث لعب بشكل احترافي في عدد من الدوريات الأوروبية كان آخرها الدوري البولندي.

ويلعب مواجاتوتيا في مركز 4، ويشارك خلال هذه الفترة مع منتخب بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو.



عمر عزب

كما تعاقد الأهلي مع عمر عزب لاعب سموحة لتدعيم صفوف رجال السلة استعداداً للموسم القادم مقابل 4 ملايين جنيه بعقد يمتد لموسمين مقبلين، ويلعب عزب صاحب الـ21 عاما فى مركز صانع الألعاب.

يأتي هذا في إطار توجيهات مجلس الإدارة لتدعيم فرق النادي المختلفة بأفضل العناصر للمنافسة على البطولات.