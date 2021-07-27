7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الأهلي يُناقش عروض بيع أجاي بعد رفض مقترح الإعارة، 7 إصابات جديدة بكورونا فى أولمبياد طوكيو باليابان .

7 إصابات جديدة بكورونا فى أولمبياد طوكيو باليابان

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية، اليوم الثلاثاء، اكتشاف سبعة أشخاص مصابين بفيروس كورونا، مرتبطين بأولمبياد طوكيو 2020، وبذلك يرتفع العدد الإجمالى منذ بداية هذا الشهر إلى 155 حالة.

الأهلي يُناقش عروض بيع أجاي بعد رفض مقترح الإعارة

يقترب النيجري جونيور أجاي نجم هجوم الأهلي من الرحيل عن القلعة الحمراء نهاية الموسم الجاري، بعد تلقى اللاعب عدداً من العروض أبرزها من الدوري البرتغالي، وحاول مسئولو الأهلي اقناع جونيور اجاي بتمديد عقده الذي ينتهي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم القادم حتى يتثنى لهم اعارته لمدة موسم للتعاقد مع مهاجم أجنبي بدلاً منه، إلا أن اللاعب يتحفظ على فكرة الخروج للإعارة.

استقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، على استمرار الخط الخلفي للفراعنة، في مباراة استراليا، بوجود كل من محمود حمدي الونش وأحمد حجازي وكريم العراقي وأحمد فتوح، وذلك قبل اللقاء المرتقب لمنتخب لفراعنة مع نظيره الاسترالي في ختام المجموعة والذي يقام غداً الأربعاء على حسم بطاقة تأهل المنتخب الأولمبي.

منتخب الصالات يتعادل مع إيران ويتأهل لدور الأربعة ببطولة تايلاند

تأهل المنتخب الوطنى لكرة الصالات إلى الدور قبل النهائى لبطولة تايلاند الدولية بعد تعادله مع منتخب إيران اليوم 2-2 فى إطار الاستعداد لكأس العالم، فى شهر سبتمبر المقبل المقرر إقامته فى ليتوانيا.

فرصة الأهلي تتعقد ..دينامو زغرب يطلب شراء إبراهيم عادل مقابل 4 ملايين دولار