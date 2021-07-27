أولمبياد طوكيو - جمباز: استبدال الأسطورة الأميركية بايلز في المسابقة الكاملة للفرق

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طوكيو : استُبدلت أسطورة الجمباز الأميركي سيمون بايلز الثلاثاء خلال نهائي منافسات المسابقة الكاملة للفرق في الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو، بسبب "مشكلة طبية" وفق ما أكد تحاد بلادها للجمباز.

وقدمت حاصدة أربع ذهبيات في أولمبياد ريو 2016 حركة افتتاحية باهتة على حصان القفز، ثم غادرت أرضية المسابقة لفترة وجيزة، قبل أن تعود للانضمام إلى زملائها في الفريق.

لكن تم استبدالها في المنافسات الثلاث الختامية على العارضتين مختلفتي الارتفاع، عارضة التوازن والحركات الأرضية.

وأكد الاتحاد الدولي للجمباز على تويتر أن "بايلز، بعد مشاركتها في جولة واحدة، ستجلس لبقية منافسات نهائي السيدات خارجاً".

وقال الاتحاد لوكالة فرانس برس إن بايلز "انسحبت من المسابقة الكاملة بسبب مشكلة طبية، وسيتم تقييم وضعها يومياً من أجل الموافقة الطبية على المنافسات المقبلة".

وتتجه الأنظار نحو بايلز، إذ تبحث ابنة الرابعة والعشرين عن رفع عدد ميدالياتها الذهبية إلى تسعة.