أولمبياد طوكيو - ملاكمة: استبعاد المغربي يونس بعلا

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طوكيو : استُبعد الملاكم المغربي يونس بعلا من أولمبياد طوكيو الثلاثاء بعد محاولته عض أذن منافسه النيوزيلندي دافيد نييكا في دور الـ16 من وزن 81 91 كلغ.

وذكّرت هذه الحادثة بِعَضّ البطل الأميركي السابق مايك تايسون لأذن إيفاندر هوليفيلد عام 1997.

واندفع بعلا نحو أذن النيوزيلندي بينما كان يمسك بذراعيه، لكن خصمه نجح بتجنّب الهجوم الذي حدث في الجولة الثالثة. لم يلاحظه الحكم السريلانكي شيرومالا ثامبو أو القضاة الخمسة.

وبعد نزال سيطر عليها نييكا وحسمه 5 صفر، أعلن المنظمون عن استبعاد الملاكم المغربي وإلغاء نتيجته برغم خسارته.

وجاء في بيان صادر عن مجموعة العمل الخاصة بالملاكمة التابعة للجنة الأولمبية الدولية أن بعلا "كان لديه نية واضحة في عض أذن/وجه خصمه في الجولة الثالثة من المباراة".

أضاف أن بعلا تم استبعاده بسبب "حركته غير المحتملة أثناء النزال".

حاول نييكا التقليل من شأن الحادث في رسالة على حسابه في موقع إنستغرام "حماوة المعركة يمكن أن تخرج الأفضل والأسوأ في الناس. هذا جزء من الرياضة.. ليس لدي سوى الاحترام لخصمي ويمكنني أن أقدّر الإحباط الذي شعر به".