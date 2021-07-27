أولمبياد طوكيو-سباحة: الحفناوي يخفق بالتأهل إلى نهائي سباق 800 م

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طوكيو : بعد يومين من إحرازه ذهبية تاريخية لتونس في سباق 400 م حرة، أخفق السباح الشاب أيوب الحفناوي في التأهل إلى نهائي سباق 800 م الثلاثاء في أولمبياد طوكيو.

وفيما تأهل ثمانية سباحين إلى النهائي، حلّ الحفناوي (18 عاماً) في المركز العاشر ضمن التصفيات.

وسجّل السباح الشاب الذي فاجأ العالم بإحراز ميدالية نادرة لتونس في مسابقات الحوض، زمناً قدره 7:49.14 دقائق، فيما سجّل آخر المتأهلين 7:47.73 د وأوّلهم الأوكراني ميخايلو رومانتشوك 7:41.28 د.