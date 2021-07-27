"يكتب التاريخ".. عصر يتأهل إلى ربع نهائي تنس الطاولة بالأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

حسم المصري عمر عصر لاعب تنس الطاولة، تأهله إلى منافسات ربع النهائي في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وانطلقت الدورة في الثالث والعشرين من شهر يوليو الجاري، وتستمر حتى الثامن من شهر أغسطس المقبل.

والتقى عمر بمنافسه التايواني في دور الـ16، وفي الشوط الأول حسم عصرالتقدم لصالحه بنتيجة 11-8، وخسر اللاعب المصري في الشوط الثاني بنتيجة 11-6.

وعاد عصر ليحسم الشوط الثالث بنتيجة 11-8 قبل أن يخسر مجددًا في الشوط الرابع بنتيجة 11-7.

وفي شوط المباراة الخامس، نجح عصر في الفوز بنتيجة 11-9، ثم خسر في الشوط السادس 11-5.

وفي الشوط السابع والفيصل، تفوق عصر بنتيجة 11-7 ليحسم تأهله إلى ربع النهائي بإجمالي نتيجة الأشواط 4-3.

ومن المقرر أن يلتقي مع الصيني ما لونج في ربع النهائي يوم الأربعاء في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.