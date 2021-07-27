السباح مروان القماش يفشل في التأهل لنهائي سباق 800 متر حرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

فشل السباح المصري مروان القماش في التأهل لنهائي سباق 800 متر حرة بأولمبياد طوكيو 2020.

وحل القماش في المركز الـ16 بالترتيب الإجمالي بزمن 7:52.76 دقيقة، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى من التصفيات الخمسة إلى المرحلة النهائية للمنافسة على ميدالية أوليمبية.

وشارك القماش في الجولة الثالثة من تصفيات سباق الـ800 متر، وحل في المركز الثالث، رغم تصدره السباق حتى الأمتار الأخيرة قبل أن يتراجع ثالثا.

وجاء الترتيب النهائي لمروان القماش في المركز السادس عشر من أصل 34 متسابق في 800 متر حرة، ليفشل في التواجد بين الثمانية الأوائل المتأهلين للنهائي.