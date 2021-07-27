مشاهدة مباراة شباب بلوزداد وبرج بوعريريج في بث مباشر بـ البطولة الجزائرية المحترفة

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة شباب بلوزداد وبرج بوعريريج في البطولة الجزائرية المحترفة، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021، لحساب الجولة 34 (قبل الأخيرة).

تنطلق صافرة بداية مباراة شباب بلوزداد وأهلي برج بوعريريج في تمام الساعة 18:45 بتوقيت مصر، 19:45 بتوقيت السعودية، 16:45 بتوقيت جرينتش، ويقام اللقاء على ملعب 20 أوت 1956.

تنقل مباراة شباب بلوزداد وشباب أهلي برج بوعريريج في الدوري الجزائري على القناة الرياضية الجزائرية، كما ينقل لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث اللقاء.

يدخل أولاد لعقيبة المباراة وهم في صدارة جدول ترتيب البطولة الجزائرية المحترفة برصيد 63 نقطة، وبفارق نقطتين عن وفاق سطيف الوصيف، ولعب بلوزداد 32 مباراة، حقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في 12 مباراة، وتعرض لثلاث هزائم، وسجل لاعبوه 57 هدفاً واستقبلت شباكه 21 هدفاً.

كان شباب بلوزداد قد حقق فوزاً ثميناً بالجولة الماضية أمام نجم مقرة بهدف قاتل في الوقت المحتسب بدل من ضائع سجله اللاعب شمس الدين نساخ (د 96)، ولصالح نفس الجولة سقط وفاق سطيف أمام جمعية عين مليلة بنتيجة 1-2.

على الجانب الآخر يحتل شباب أهلي برج بوعريريج المركز التاسع عشر (قبل الأخير) بجدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد 21 نقطة وتأكد هبوطه الى دوري الدرجة الثانية.

يذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين قد شهد فوز شباب بلوزداد بنتيجة 3-1 بالجولة 19 من الدوري الجزائري في المباراة التي اقيمت يوم 20-4-2021 على ملعب 20 أوت 1955.