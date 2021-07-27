نتائج المصريين اليوم بأولمبياد طوكيو 2020 | إنجاز تاريخي في تنس الطاولة وأدء مخيب بالسباحة والجودو

خيمت النتائج السلبيىة على البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو 2020، في اليوم الخامس خلال المنافسة في أكثر من لعبة سواء كانت فردية أو جماعية، أبرزها خسارة طلبه في القوس والسهم والسباح خلف الله، وأيضا عبدالعال ودع الجودو، لكن الجانب الإيجابي تأهل عمر عصر لدور ربع نهائي تنس الطاولة.

ويستعرض موقع “الخليج 365” منافسات البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو 2020، يوميًا وذلك في التقرير التالي..

تغلب عمر عصر لاعب منتخب مصر في تنس الطاولة، على لاعب تايوان يوان تشونج، بنتيجة 4-3 في المباراة الملحمية التي جمعتهما ضمن منافسات ثمن النهائي تنس الطاولة بأولمبياد طوكيو 2020، ، ليصبح أول لاعب في تاريخ أفريقيا يتأهل لربع النهائي والذي سيجمعه ببطل الصين والمصنف ثاني عالميا.

وحقق عمر عصر إنجازًا تاريخيًا لمصر في منافسات تنس الطاولة بالأولمبياد بعد حسم تأهله لثمن النهائي، وتغلبه على السويدي ماتياس فالك المصنف السادس وصاحب وصافة بطولة العالم 2019، بنتيجة 4-3.

وودعت الفراشة المصرية دينا مشرف، منافسات فردي السيدات لتنس الطاولة بأوليمبياد طوكيو من دور الـ32 بخسارتها أمام الهولندية بريت إيرلاند 3-4.

وخسر ثنائي مصر لكرة الريشة الطائرة سيدات، هادية حسني وضحى هاني، في المباراة الثانية على التوالي أمام الثنائي الكندي، وذلك ضمن منافسات دور المجموعات زوجي سيدات الريشة الطائرة.

وسقط الثنائي المصري هادية حسني وضحى هاني، أمام الثنائي الكندي راتشيل هونديريتش وكريستين تسال، بنتيجة شوطين دون مقابل، وذلك بعد خسارة المباراة الأولى بنتيجة شوطين دون رد أمام ثنائي اليابان.

بعد أن أعلن الموقع الرسمي للأولمبياد، فوز لاعب مصر يوسف طلبة في منافسات القوس والسهم أمام لاعب كازاخستان دينيس يانكين، في الجولة الفاصلة ضمن منافسات دور الـ64، أعلن تعديل النتيجة وهزيمة طلبة بنتيجة 6-4 وودع البطولة.

كما خسر لاعب مصر في الجودو محمد عبد العال، أمام الإيطالي كريستيان بارلاتي، بحركة إيبون، ليودع منافسات وزن 81 كجم، من دور الـ 32، بعد أن انتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 0-0 بالإضافة للتساوي في الإنذارات الجزائية بإنذارين لكل منهما، لتحسم النقطة الذهبية اللقاء.

أخفق السباح المصري علي خلف الله منافسات سباحة 100 متر حرة من التصفيات، بعد أن أنهى السباق في المركز الثاني بزمن 49.31 ثانية وفي المركز 30 بالترتيب العام، خلال التصفيات التي شهدت مشاركة 71 سباحا على 9 سباقات مختلفة ولكن التأهل لأول 16 سباحا فقط.

ونفس الحال للسباح المصري مروان القماش، أخفق في منافسات سباق 800 متر حرة، بعد أن جاء في المركز الخامس عشر وفشل في التأهل للنهائي الذي يضم أول 8 لاعبين فقط.