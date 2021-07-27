أجايي يرفض التمديد أو الإعارة والاهلي يناقش بيعه

رفض جناح فريق الاهلي النيجيري جونيور أجايي، فكرة تمديد عقده أو الرحيل عن القلعة الحمراء، خلال الميركاتو الصيفي 2021، على سبيل الإعارة، عقب نهاية الموسم الجاري.

وانضم أجايي إلى الاهلي قادمًا من الصفاقسي التونسي في الميركاتو الصيفي 2016، ونجحت الإدارة في تجديد عقد اللاعب في يناير 2019، لينتهي عقده بنهاية الموسم المُقبل صيف 2022.

وتراجع مستوى أجايي خلال الموسم الجاري، بعد العديد من الإصابات التي تعرض لها وأبعدته عن الملاعب لأغلب فترات الموسم، لكنه بدأ يعود رويدًا رويدًا مؤخرًا، وشارك مع الاهلي في مباريات الدوري المصري الأخيرة.

ويرغب مسئولو الاهلي في تمديد عقد اللاعب، خشية أن يخسره مجانًا الصيف المُقبل، ومن ثم إعارته حتى يستعيد مستواه مرة أخرى، أو الموافقة على بيعه في الوقت الحالي حال عدم التجديد.

‏وأوضح الإعلامي بقناة النهار عمر ربيع ياسين نجل لاعب الاهلي ومنتخب مصر السابق، أن جونيور أجاي رفض فكرة التمديد ومبدأ الإعارة، كما أن الاهلي بدأ بالفعل مناقشة عروض بيعه.

ويدخل أجايي المنطقة الحرة في الميركاتو الشتوي 2022، ويحق له التفاوض مع أي نادي دون الرجوع للنادي الاهلي، لذا يكثف مسئولو القلعة الحمراء من مجهوداتهم ومناقشة العروض المقدمة له.