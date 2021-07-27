ما سر الوشوم الظاهرة على دراع سانشو أثناء تقديمه مع مانشستر يونايتد؟

كشف الدولي الانجليزي “جادون سانشو ” عن سر الوشوم الظاهرة على دراعه أثناء تقديمه كلاعب جديد مع مانشستر يونايتد المتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وغير النجم الإنجليزي ذو الـ 21 ربيعاً قميصه قبل أيام قليلة من الأصفر بوروسيا دورتموند إلى الأحمر الخاص بنادي مانشستر يونايتد مقابل صفقة تبلغ قيمتها حوالي 85 مليون يورو.

وإذا كان هناك شيء واحد لاحظه معجبو الشياطين الحمر على الفور، فهو شغف الشاب البالغ من العمر 21 عامًا بفن الجسد (التاتو).

وأصبحت الأوشام اليوم أكثر شيوعًا في خيال لاعب كرة القدم المحترف الحديث، لكنها ليست مجرد شكل جمالي لتجميل جسد المرء، لأنه في بعض الأحيان يمكنهم إخفاء معاني أعمق مثل تلك التي قالها سانشو في أول مقابلة له مع القنوات الرسمية للنادي.

ماذا كان مضمون رسالة سانشو لشقيقه الراحل؟

تحدث سانشو على وجه الخصوص، على التاتو او الوشم الموجود على ساعده الأيسر، والذي يجلب معه تكريمًا مؤثرًا وقال الجناح الإنجليزي “لقد كان أول وشم لي، وأيضًا الأكثر أهمية لأن أخي الأصغر توفي عندما كنت صغيراً.”

وتابع سانشو: “كنت لا أزال في المدرسة الابتدائية وكتبت قصيدة قرأتها في جنازته، وهذا هو السبب في أنها بالتأكيد الأكثر أهمية بالنسبة لي. هناك طيور وسماء وملاك وفراشة والأحرف الأولى من اسم أختي وإخوتي “.

وجاءت الرسالة التي كتبها اللاعب الإنجليزي الشاب على دراعه مؤثرة حقًا، حيث كان مضمونها “سنكون أنت وأنا معًا، لقد جعلتنا سعداء وجلبت الفرح، لقد كنت طفلاً مميزًا.”

وتابع سانشو في رسالته لشقيقه الراحل ” سأعلمك لعب كرة القدم والفوز باللقب. ولكن الآن بعد أن ذهبت، ماذا يمكنني أن أفعل؟ أخي الصغير نحبك”.