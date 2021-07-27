بث مباشر | مشاهدة مباراة الاتحاد والاتفاق ضمن تحضيرات الموسم الجديد

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة المباراة الودية السعودية الخالصة بين الاتحاد والاتفاق، في تحضيرات الفريقين للموسم الجديد 2021/2022، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 27-7-2021.

وتقام مباراة الاتحاد والاتفاق على ملعب كومبيرج في ولاية ستيريا النمساوية، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش، 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية.

يخوض فريق الاتحاد أولى تجاربه، خلال معسكره المقام هذه الأيام في النمسا استعدادًا للموسم الجديد 2021/ 2022، بمواجهة الاتفاق الذي يتواجد هناك منذ يوم 9 يوليو.

ووصل نادي الاتحاد إلى مدينة ليبون في النمسا يوم 21 يوليو، واتفق مع مسؤولي الاتفاق على مباراتين وديتين، الأولى بين الفريق الأول بالعميد أمام نظيره في الفرسان، والثانية بين الرديف في الفريقين.

وسيحاول مسؤولي نادي اتحاد جدة في الأيام القليلة المقبلة إيجاد مباريات تجريبية أخرى، من أجل الوقوف على مدى جاهزية الفريق قبل العودة إلى السعودية.

ومن المنتظر أن يبدأ نادي الاتحاد مشواره في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2021/2022، بمواجهة فريق الفيحاء، في الجولة الأولى، يوم الأربعاء 11 أغسطس، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

على الجهة المقابلة، كان من المفترض أن يخوض نادي الاتفاق أولى مبارياته الودية في النمسا بمواجهة نادي هونفيد المجري يوم 17 يوليو، ولكنها أُلغيت بسبب الظروف المناخية.

ونجح الاتفاق في تعويض تلك المباراة، بمواجهة هالاداش المجري مساء يوم الجمعة 23 يوليو، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1)، وسجل هدف الفرسان “ريان البلوشي”.

ولعب نادي الاتفاق مباراته الودية الثانية، أمام فريق روغاشكا سلاتينا السلوفيني يوم الاثنين 25 يوليو، وتمكن من تحقيق الانتصار بهدفين نظيفين، سجلهما، “أحمد الغامدي، وريان البلوشي”.

وسيعود الاتفاق إلى السعودية قبل 14 أغسطس بعدة أيام، من أجل ختام استعدادته لمواجهة فريق الباطن في الجولة الأولى من الدوري السعودي، على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد.