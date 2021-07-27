صفقات الزمالك | محاولات لإقناع كارتيرون بعودة بامبو بعد تألقه مع البنك

تسعى لجنة الزمالك المؤقتة برئاسة حسين لبيب، لإقناع المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون، بالموافقة على عودة جناح الفريق والمُعار للبنك الأهلي كريم بامبو، خلال الميركاتو الصيفي 2021، عقب نهاية الموسم الجاري.

وخرج كريم بامبو إلى البنك الأهلي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، خلال الميركاتو الشتوي الماضي، بعد استبعاده من حسابات المدير الفني السابق جايمي باتشيكو.

وأوضح كارتيرون موقفه للزمالك، برفضه عودة كريم بامبو عقب نهاية الموسم الجاري، مطالبًا بتجديد إعارته مرة آخرى، كما طالب بعودة الثلاثي مصطفى فتحي من سموحة ومحمد أوناجم من الوداد المغربي، بالإضافة إلى الحارس محمد صبحي من الاتحاد السكندري.

وأجبر تألق كريم بامبو مؤخرًا مع البنك الأهلي، الزمالك على التفكير في عودة اللاعب عقب نهاية الموسم الجاري، ويحاول عضو لجنة الزمالك حسين السيد، إقناع كارتيرون بالموافقة على عودته.

وشارك كريم بامبو في أغلب مباريات البنك الأهلي، واستطاع تسجيل 6 أهداف حتى الآن مع الفريق، منهم 5 أهداف في أخر 5 مباريات، ويعول عليه المدير الفني خالد جلال كثيرًا، لكن الفريق يُعاني في موسمه الأول بالدوري المصري الممتاز، ويطارده شبح الهبوط.

من جهته قال بامبو في تصريحات تلفزيونية: “لو الزمالك توج ببطولة الدوري ستحسب لي وأتمنى الخير لنادي الزمالك، لم يحصل معي تواصل من جانب مسئولي الزمالك حتى الآن”.

وتابع حديثه: “نجم الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا يدعمني دومًا منذ رحيلي عن الزمالك ويتحدث معي بعد كل مباراة ويمنحني تعليمات دومًا”.