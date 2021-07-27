شرط وحيد للنصر السعودي للموافقة على رحيل محمد مران

تبحث إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، العروض التي وصلتها مؤخرًا من الأندية بشأن الحصول على خدمات مهاجم الفريق الشاب محمد خليل مران، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وتألق محمد مران في دوري المدارس لكرة القدم، الذي أطلقته الهيئة العامة للرياضة، بالتعاون مع وزارة التعليم، على مستوى المملكة السعودية في 2019، وانتقل من نادي الأمجاد على النصر.

واشترطت إدارة النصر خوض المهاجم محمد مران أكثر من 60 في المئة كلاعب أساسي للفريق الذي يريد ضمه في الموسم المقبل، حسبما ورد بصحيفة الميدان السعودية.

وشارك مران في أولى مباريات النصر الودية ضمن معسكره الإعدادي الخارجي بالعاصمة البلغارية صوفيا، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد، أمام فريق بانديف أكاديميا، والتي انتهت بفوز العالمي بهدفين لهدف، أمس الإثنين.

وتألق مهاجم النصر في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة والتي أقيمت بمصر، وقاد هجوم المنتخب السعودي فيها بكل جدارة واستحقاق، مسجلا 4 أهداف (هاتريك في شباك منتخب فلسطين، وهدف في مرمى منتخب مصر).