الميركاتو الصيفي | الدحيل القطري يتعاقد مع مدافع توتنهام لخلافة المهدي بن عطية

نجح نادي الدحيل القطري في الظفر بخدمات المدافع الدولي البلجيكي “توبي ألدرفيريلد” من توتنهام هوتسبير الإنجليزي ليكون بديلاً للمدافع المغربي “مهدي بن عطية” الذي غادر الفريق القطري بداية الميركاتو الصيفي 2021 بعد نهاية عقده مع النادي.

وكشف نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن توصله إلى اتفاق مع نادي الدحيل القطري يقضي بانتقال الدولي البلجيكي إلى فريق المدرب “صبري اللموشي” بعد ست سنوات مع النادي اللندني.

ولم يكشف توتنهام عن القيمة المالية للصفقة، إلا أن مصادر صحفية عديدة كشفت، أن توقيع توبي ألدرفيريلد للدحيل، كلفه نحو 13 مليون يورو.

وانضم توبي إلى توتنهام خلال الميركاتو الصيفي 2015 قادماً من أتليتكو مدريد الإسباني، حيث فشل في إيجاد مكان مع المدرب دييجو سيميوني الذي فضل ثنائية دييجو جودين و خوان ميراندا في ذلك الوقت.

وشارك المدافع البالغ من العمر 32 ربيعاً في 236 مباراة خلال سنواته الست مع توتنهام، وكان الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 أبرز محطاته مع النادي.

دولياً، لعب توبي ما مجموعه 113 مباراة دولية مع بلجيكا، وشارك مع كتيبة المدرب الاسباني روبيرتو مارتينيز في كأس العالم 2014 في البرازيل و كأس العالم 2018 في روسيا، وبطولة أمم أوروبا 2016 في فرنسا و كذا بطولة يورو 2020 الأخيرة.