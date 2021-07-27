رسميًا .. توتنهام يُعلن رحيل مدافعه إلى الدوري القطري

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أعلن نادي توتنهام المنافس في الدوري الإنجليزي، انتقال الدولي البلجيكي توبي ألدرفيريلد، مدافع الفريق، إلى صفوف نادي الدحيل القطري لخوض تجربة جديدة في مسيرته.
أنضم البلجيكي الدولي إلى توتنهام في يوليو عام 2015 قادمًا من صفوف أتلتيكو مدريد وشكل ثنائيًا دفاعيًا قويًا للغاية مع مواطنه، يان فيرتونخن، الذي رحل في الصيف الماضي إلى بنفيكا.
وقال نادي توتنهام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” :”أنه تم الإتفاق رفقة الجانب القطري على نقل المدافع صاحب الـ32 عامًا” .
وجاء البيان :”لقد توصلنا إلى اتفاق مع شركة الدحيل في قطر لنقل توبي، نتمنى له الأفضل في المستقبل”.
خاض الدولي البلجيكي نحو 200 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وتمكن من تسجيل 9 أهداف وقام بصناعة 4 أهداف.
وكان توبي ألدرفيريلد قد سبق له اللعب في نادي أياكس أمستردام وساوثهامبتون ويشارك دوليًا مع منتخب بلجيكا منذ عام 2009، ووصل عدد مبارياته إلى 113 مباراة وسجل 5 أهداف
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