تعرف على موعد مباراة السعودية والبرازيل في أولمبياد طوكيو 2021

محمد الفلاح - الثلاثاء 27 يوليه 2021

يستعد منتخب السعودية الأولمبي لخوض مباراته الأخيرة في أولمبياد طوكيو 2021، عندما يواجه البرازيل في الجولة الثالثة من دور المجموعات.



وودع منتخب السعودية الأولمبي منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2021، عقب الهزيمة من منتخبي ساحل العاج 1-2، وألمانيا 2-3، في الجولتين الأولى والثانية.

ويواجه منتخب السعودية الأولمبي نظيره البرازيلي، الأربعاء، على ملعب سايتاما، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2021.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 11 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، 12 ظهرا بتوقيت أبوظبي، العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة.

المباراة ستكون منقولة بشكل مباشر على قنوات "بي إن سبورتس"، وتحديدا عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 2".

ومن المُقرر أن يتولى المعلق السوداني سوار الذهب مهمة التعليق على أحداث المباراة.