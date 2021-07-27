شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. بعثة التايكوندو تغادر اليابان للعودة إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة التايكوندو مدينة طوكيو عائدين إلى مصر بعد انتهاء المشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث حققت هدايا ملاك الميدالية البرونزية لمنافسات فردي السيدات وزن 67 كجم وحقق سيف عيسي الميدالية البرونزية لمنافسات فردي الرجال وزن 80 كجم .

ووصل إلى مدينة طوكيو بعثة منتخب الفروسية وبعثة منتخب السباحة الإيقاعية وبعثة منتخب ألعاب القوى استعدادا للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 خلال الأيام القادمة.

وتشارك مصر فى أولمبياد طوكيو ببعثة هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين لـ146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيًا مقسمين إلى 86 لاعبا و48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا، طبقا لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية.

شهدت نتائج الثلاثاء، بدورة الألعاب الأولمبية فى طوكيو، خلال المنافسات التى شارك فيها أبطال مصر فى الألعاب المختلفة خروج 9 من اللاعبين المصريين من المنافسات بعد تلقى الهزيمة، وجاءت نتائج اليوم كالتالى:

ـ الثنائى المصري سامي عبد الرازق ورضوى عبد اللطيف يودعان منافسات 10 م مسدس زوجى في الرماية فرق مختلط، بعدما أنهيا المنافسات في المركز الـ18 من أصل 20، بهذه النتيجة يودع الثنائي المصري منافسات رماية 10 م مسدس زوجي المختلط، حيث يتأهل أصحاب المراكز الـ8 الأولى فقط.

ـ ودع المصرى محمد عبد العال منافسات الجودو من دور الـ32، بعد الخسارة من الإيطالي كريستيان بارلاتي المصنف 12 عالمياً تحت وزن 81 كجم حيث تأهل لدور الـ32 من منافسات الجودو بعد الفوز على اتيلا اونجفري بطل المجر المصنف الـ20 .

ـ خسر يوسف طلبة، لاعب المنتخب الوطني في القوس والسهم، من الكازاخي دينيس يانكين 6/4، في منافسات القوس والسهم في الدور الـ32، وكان الموقع الرسمي لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 قد أعلن فوز يوسف طلبة، ولكن تم تعديل النتيجة ليعلن خسارة لاعب المنتخب الوطني في القوس والسهم.

ـ ودعت ضحى هانى بطلة مصر للريشة الطائرة منافسات فردي الريشة الطائرة بالخسارة من ياجين بطلة تركيا بشوطين دون مقابل ، وظهرت اللاعبة المصرية بمستوى متواضع للغاية، حيث خسرت الشوط الأول بنتيجة 21/5، قبل أن تحقق نفس النتيجة في الشوط الثاني، في مباراة لم تستغرق 20 دقيقة.

ـ ودعت دينا مشرف، لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة، منافسات فردي السيدات لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو، بعد الخسارة من لاعبة هولندا بريتي أيرلند في دور الـ32 بنتيجة 4-3.