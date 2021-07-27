شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يتواصل مع سداسى الأهلي فى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي مع سداسي الفريق المتواجد حالياً في المنتخب الأولمبي من أجل الإطمئنان عليه خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية، ويُجري عبد الحفيظ اتصالات مع اللاعبين الستة للإطمئنان عليهم ودعمهم والشد من آزرهم في مباريات المنتخب الأولمبي بأولمبياد طوكيو.

ويدخل فريق الأهلى، بقيادة المدرب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، مباراته المقبلة أمام أسوان المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل باستاد بتروسبورت فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز مفتقداً ستة لاعبين هم محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن بسبب وجودهم مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو، بجانب غياب وليد سليمان للإصابة ومحمد هانى للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مواجهة الانتاج الحربى بالدوري.

ونجح الأهلي فى الفوز على الإنتاج الحربى اليوم (3-2)، ليرفع رصيده للنقطة 55 فى المركز الثاني، ويواصل ملاحقة الزمالك متصدر المسابقة برصيد 61 نقطة، والذى لعب مباراتين أكثر.

ويواصل بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الأحمر الاعتماد على الحارس على لطفى بدلا من الشناوى، ورامى ربيعة بدلا من أكرم توفيق فى مركز الظهير الأيمن والنيجيرى جونيور أجايى لتعويض صلاح محسن.

ويعود وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي، لقائمة فريقه بعد الانتهاء من مباراة فريقه ضد سيراميكا يوم 5 أغسطس المقبل والمؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين من عمر الدوري، بعد إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية منذ مشاركته فى مباراة فريقه الودية ضد مصر للتأمين قبل خوض مباراة الترجى التونسى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويؤدى وليد سليمان برنامجا تأهيليا حاليا تحت قيادة الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي، ويواصل الحاوى أداء جلسات تأهيل وتدريبات فى الجيم، لاسيما أن موضع الإصابة التأم بشكل كبير ويحتاج بعض الوقت قبل أن يتعافى بشكل كامل ويصبح جاهزا للمشاركة فى التدريبات الجماعية للأهلى ومن ثم المشاركة فى المباريات الرسمية.