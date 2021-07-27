علي خلف الله يودع أولمبياد طوكيو بعد خروجه من قائمة أفضل 16 سباحاً

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القاهرة - سامية سيد - ودع السباح المصري علي خلف الله أولمبياد طوكيو، بعدما احتل المركز الثاني في التصفية الخامسة بزمن 49.31 في سباق 100 متر حرة، خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وأنهى خلف الله السباق العام في المركز الـ 30 من أصل 71 سباحاً، ليتأكد خروجه من الأولمبياد حيث يتأهل من التصفيات أفضل 16 سباحاً فقط.

ويعد على خلف الله لاعب منتخب السباحة والنادى الأهلى، أول سباح مصرى يتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية وجاء تأهله بعد تحقيقه الرقم العالمى "ستاندر A" فى منافسات بطولة العالم التى أقيمت فى كوريا الجنوبية.

ونجح خلف فى تحقيق "ستاندر "A بزمن قدره 21:98 فى نصف نهائى السباق ببطولة العالم، ليكون أول سباح مصرى يتأهل إلى أولمبياد طوكيو. على خلف الله مواليد 1996، حقق بطولات بألمانيا، وغيرها من الدول الأوروبية.

وفى مسابقات الظهر عام 2011، نجح فى تحطيم الرقم القياسى لسباق 50 متر حرة، وبعدها قرر السفر لإكمال دراسته فى الولايات المتحده الأمريكية.

وكان خلف الله قد حقق 6 ميداليات فى كأس مصر، حيث فاز بأربعة ميداليات ذهبية فى منافسات 100 متر فراشة و50 متر ظهر و100 حرة بالإضافة مشاركته مع الأهلى فى الفوز بذهبية 400 متر تتابع وفاز على بميداليتين فضيتين فى منافسات 50 متر فراشة و50 متر حرة. بالإضافة إلى العديد من البطولات الدولية والإفريقية، من أهمها ذهبية سباق 50 متر حرة، وبرونزية سباق 100 متر حرة، فى دورة الألعاب الإفريقية الأخيرة، بالإضافة إلى برونزية سباق 50 متر حرة بدورة ألعاب البحر المتوسط، عام 2018