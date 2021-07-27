شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يختتم استعداداته لمواجهة استراليا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم المنتخب الأولمبي تدريباته لمواجهة نظيره الاسترالي في ختام مجموعته بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والمقرر إقامتها غداً الأربعاء.

وأغلق المنتخب الأولمبي جميع الملفات الخاصة بمباراتي أسبانيا والأرجنتين ولم يعد أمامه سوي لقاء استراليا الأخير في دوري المجموعات وأعطي الجهاز الفني بقيادة غريب كل الأهميه لتلك المباراة باعتبارها حاسمة في التأهل.



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وأسند الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا قيادة مباراة المنتخب الوطنى الأولمبى أمام نظيره الأسترالى إلى الحكم البرتغالى ارتر دياز، ويعاونه كل من روى باربوسا وباولو سواريز.

ويختتم منتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، اليوم، تدريباته استعداداً لمواجهة أستراليا غدا فى الجولة الثالثة بالدور الأول بأولمبياد طوكيو، وتقام المباراة فى الواحدة ظهر غد الأربعاء بتوقيت القاهرة باستاد مياجي.

ويحتاج منتخب مصر للفوز غدا على أستراليا بفارق هدفين حتى يحافظ على حظوظه فى التأهل للدور الثانى انتظارا لنتيجة المباراة الثانية بين إسبانيا والأرجنتين التى تقام فى نفس التوقيت.