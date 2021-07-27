شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: سيراميكا الفرصة الأخيرة أمام صالح جمعة.. إما العودة للأضواء أو ينزل المخبأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث ضياء السيد المدير الفني لسيراميكا، عن رؤيته الفنية لمستوى صالح جمعة لاعب الفريق حتى الآن، وقال في تصريحت لبرنامج "بي أون تايم": الجماهير تتحدث معي دائماً عن صالح جمعة، وغير راضي عن أداؤه مع الفريق حتى الآن لأن لديه أفضل من ذلك، ولكننا وصلنا إلى مراحل جيدة وبدأ يلعب 90 دقيقة، وكان لدينا اتفاق بوصوله لأعلى مستوى حتى يسوق لنفسه في المباريات الأخيرة، وسيراميكا هو الفرصة المتبقية أمام صالح بعد رحيله عن الأهلي، إما أن يعود للأضواء أو ينزل المخبأ.

أضاف متحدثاً عن محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق: صفقة محمد إبراهيم كانت عظيمة جداً، واللاعب يقدم موسماً رائعاً مع النادي، أتمنى له الأفضل دائماً سواء كان في سيراميكا أو غيره، ومحمد إبراهيم تحديداً أول ما سيتلقى عرض سيخبرني، وموضوع انتقاله للأهلي فشل ولا داعي لذكر السبب، ولكن الأهلي غير تفكيره بسبب وجود ناصر ماهر وعمار حمدي لأنهم في سن صغير.

واصل: تجربة التدريب شيقة خاصة عندما تحترفها وسعيد بعودتي للتدريب من جيد، التجربة كانت صعبة لأنها من نصف الموسم، كنت أفضل العمل من البداية واختار من يعمل معي، ولكن الأمر جاء صدفة.

واختتم: لا أمانع بيع أي لاعب في الفريق طالما أنه يخدم استثمار النادي، بشرط ألا يؤثر هذا بشكل كبير على الفريق، وهذا ما يفعله أياكس أمستردام، لا يوجد غير الأهلي والزمالك يبحثان عن الفوز بالبطولات، لكن باقي الفرق ليس لديه أهداف واضحة، كل الفرق تبحث عن إيهاب جلال "هات إيهاب جلال ينقذنا"، لم يعمل مطلقاً في أجواء مريحة.