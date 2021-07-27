شكرا لقرائتكم خبر عن الوداع يقترب .. الأهلي يُناقش عروض بيع أجاي بعد رفض مقترح الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب النيجري جونيور أجاي نجم هجوم الأهلي من الرحيل عن القلعة الحمراء نهاية الموسم الجاري، بعد تلقى اللاعب عدداً من العروض أبرزها من الدوري البرتغالي، وحاول مسئولو الأهلي اقناع جونيور اجاي بتمديد عقده الذي ينتهي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم القادم حتى يتثنى لهم اعارته لمدة موسم للتعاقد مع مهاجم أجنبي بدلاً منه، إلا أن اللاعب يتحفظ على فكرة الخروج للإعارة.

ويعد الزامبي والتر بواليا مهاجم الأهلي اول الراحلين من لاعبي الفريق الأحمر الأجانب وسيتم التعاقد مع جناح أجنبي بدلاً منه، في الوقت الذي يناقش مسئولو الاهلي فكرة بيع اجاي والتعاقد مع لاعب أجنبي إضافي.

من ناحية أخرى يرفض مسئولو النادي الأهلي خوض أي مباريات فى بطولة الدوري المصري، بعد مواجهة أسوان الخميس المقبل بدون لاعبي الأحمر فى المنتخب الأولمبي، ويؤكد النادى الأهلى أن الاتفاق الذى تم مع اتحاد الكرة منذ فترة كان يقضى بأن يلعب الأهلى وجميع الأندية المصرية 3 مباريات فقط بدون لاعبى المنتخب الأولمبى المشارك حاليا فى أولمبياد طوكيو.

ويضم المنتخب الأولمبى ستة لاعبين من الأهلي هم: أكرم توفيق، محمد الشناوي، أحمد رمضان بيكهام، ناصر ماهر، صلاح محسن وطاهر محمد طاهر، وخاض الأهلي مباراتي البنك الأهلي والإنتاج الحربي في الدوري بدون لاعبيه بالمنتخب الأولمبي، فيما سيلعب الخميس المقبل مع أسوان بدون هذا السداسي أيضا، ولعبت مصر مباراتين فى الأولمبياد حتى الآن، أمام إسبانيا والأرجنتين، تعادلت فى الأولى سلبيا، وخسرت الثانية بهدف وستلعب الثالثة مع أستراليا غدا الأربعاء، ويترقب الأهلي مصير المنتخب الأولمبي في الأولمبياد، من أجل عودة اللاعبين الستة للقلعة الحمراء بعد مباراة أسوان.