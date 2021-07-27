شكرا لقرائتكم خبر عن أوجستى بوش يصل القاهرة 15 أغسطس لتدريب سلة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مطلع داخل إدارة النادي الأهلي أن الأسباني أوجستى بوش المدير الفني السابق لسلة الزمالك سيصل القاهرة منتصف شهر أغسطس المقبل لتولي المسئولية الفنية لفريق السلة الأحمر، بعد الاتفاق معه على كل البنود التعاقدية، حيث من المقرر أن يحصل أوجستى على 15 الف يورو شهرياً، وهو يفوق المبلغ الذي كان يحصل عليه في الزمالك 3 مرات، في الوقت الذي يعكف مسئولو الأهلي حالياً على تشكيل الجهاز المعاون للمدرب الاسباني.

ونجح الأهلي في الاتفاق مع أوجستى بوش لتولى منصب المدير الفنى لكرة السلة بالقلعة الحمراء خلفاً للبرتغالي ماريو بالما الذى رحل عن القلعة الحمراء عقب نهاية تعاقده مع النادى بنهاية الشهر الماضي بعد توجيه الشكرله، وكان أوجستي قد أعلن رفضه تجديد تعاقده مع الزمالك، والذى انتهي بنهاية الموسم الحالي، بعد حصوله على لقب الدورى ودوري أبطال أفريقيا مع الفريق الأبيض، وأعلن أوجستي قراره عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" معلنا نهاية مسيرته الناجحة رغم قصرها مع الزمالك، وقاد بوش سلة الأبيض للتتويج ببطولتى أفريقيا ودورى السوبر فى أقل من 30 يوما وفتح صفحة مع الأفراح.

ولد أوجستي بوش في برشلونة، عام 1972 بالتحديد يوم 3 مايو، حيث يبلغ من العمر 49 عاما، وبدأ الخواجة مسيرته التدريبية مع سي بي كورنيلا كمساعد مدرب في عام 1995، وتدرج بعد ذلك فى تدريب الفرق حتى تولى تدريب الزمالك فى نوفمبر الماضى خلفا لطارق سليم، ووقّع الخواجة الإسبانى على عقود تدريب الفريق حتى نهاية موسم 2020/2021، ونجحت القبعة الإسبانية أن تقتنص لقب البطولة الأفريقية لافروليج BAL والتى أقيمت تحت إشراف الـNBA، لأول مرة ليصبح أوجستى أول مدرب على الإطلاق يفوز بلقب BAL، كما فاز مع الفريق الأبيض ببطولة الدوري المحلي.