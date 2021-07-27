شكرا لقرائتكم خبر عن بطل مصر لتنس الطاولة يطالب الجماهير الدعاء له بعد التأهل لدور الـ 16 بـ أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب البطل المصرى عمر عصر لاعب المنتخب الوطنى لتنس الطاولة، متابعيه على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بالدعاء له وتمنيات التوفيق في المباراة القادمة له، أمام لاعب تايوان يوان تشونج في دور الـ16.



عمر عصر

وكتب عمر عصر عبر حسابة على فيس بوك:" دعواتكم وتشجيعكم معايا، هقابل لاعب تايوان القوى ظهر اليوم".

وحجز عمر عصر مقعده بدور الـ16 عقب فوزه فى دور الـ 32 بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بنتيجة 4 / 3 على منافسه السويدى ماتياس فالك، فى إنجاز تاريخي لتنس الطاولة المصرية.



عمر عصر

ويواجه عمر عصر نظيره يوان تشونج لاعب تايوان في دور الـ16 في تمام الساعة 2:39 عصر اليوم الثلاثاء.

بدأ عمر عصر المسيرة الرياضية فى نادى دسوق الرياضى برعاية من والده، وكان مسئولا للعبة تنس الطاولة بالنادى، وعمه ماهر عصر وكان محاضرًا دوليًّا للعبة ذاتها، وقد بدأ عمر وهو فى سن الرابعة واستمر حتى التاسعة مع شقيقه الأصغر خالد.

وعندما بلغ 12 سنة أشركه علاء مشرف فى أول بطولة للأندية العربية باليمن، ليكون أصغر اللاعبين، ليفوز النادى الأهلى بها بعد غياب فترة طويلة انضم بعدها لفريق الرجال.

فاز عمر بذهبية البطولة الأفريقية لعام 2005 وتم منحه مكافأة من رئيس الاتحاد الدولى أدهم شرارة، وأصبح عمر عصر المصنف رقم واحد على الدورى السويدى فى عمر الـ16، وعاد إلى مصر، ليتلقى عدة عقود للاحتراف، وبعد موافقته واستمراره فى حصد الجوائز حصل على لقب أفضل لاعب، وجاء فى المركز الثالث، وأصبح أفضل ناشئ تنس طاولة فى العالم.

وفاز بالمركز الثانى ببطولة كأس العالم للناشئين باليابان عام 2000، وفي مارس 2018 نجح عمر عصر في التتويج بالبطولة الأفريقية فى كينيا، وتأهل إلى كأس العالم 2018.

ونجح عمر فى التأهل لمونديال تنس الطاولة من خلال التصنيف العالمي، حيث يحتل عمر المركز 21 عالميا حاليا وهو أفضل مركز يصل إليه لاعب عربي وأفريقي في التاريخ.