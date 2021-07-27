شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفاوض حمدي النقاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم ”الخليج 365” أن نادى بيراميدز دخل في مفاوضات مع التونسي حمدى النقاز ظهير أيمن فريق الترجي التونسي للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأجري مسئولو بيراميدز اتصالات مع حمدي النقاز لاستطلاع رأيه بخصوص إمكانية انتقاله لصفوف الفريق في الموسم الجديد، ويترقب النادي قرار اللاعب النهائي للدخول في مفاوضات مع نادي الترجي لضمه.

وسبق وخاض حمدى النقاز تجربة احترافية في صفوف نادي الزمالك قبل إعلانه فسخ التعاقد من طرف واحد بسبب مستحقاته المالية ودخوله في صراع قضائي مع القلعة البيضاء.

وكشفت تقارير صحفية أن التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن لفريق الترجى على أعتاب الرحيل عن الفريق بداية من الموسم الجديد 2021 / 2022 للبحث عن فريق أخر.