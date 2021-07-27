شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يتعاهدون على اسعاد الجماهير بلقب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد لاعبو الزمالك جلسة ودية خلال معسكر الفريق المقام حاليا في برج العرب استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها 3 أغسطس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدوري.

لاعبو الزمالك تعاهدوا علي بذل اقصي جهد خلال المباريات المتبقية من عمر الدوري للحفاظ علي امال الفريق في حصد لقب المسابقة واسعاد الجماهير البيضاء التي تتمني خروج الزمالك من الموسم الحالي ببطولة الدوري عقب الفشل في حصد لقب دوري ابطال افريقيا هذا الموسم والخروج من دور المجموعات.

وكشف مصدر داخل الفريق عن وجود حالة من الحماس والتفاؤل داخل المعسكر بتحقيق نتائج قوية في مسابقتي الكأس والدوري ، مؤكدا ان من اهم فوائد المعسكر الحالي هو الابتعاد باللاعبين عن الأجواء المشحونة خارج الملعب والتي قد تؤثر علي تركيزهم في المباريات المقبلة.

من ناحية أخرى يرغب الدولى التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن للترجي التونسي، فى إنهاء تعاقده مع ناديه الحالى والعودة إلى الزمالك فى الموسم الجديد، ومن المنتظر أن يحسم النقاز مستقبله مع النادي التونسي خلال الفترة المقبلة، من أجل الحديث مع إدارة الزمالك بشكل رسمى حول العودة إلى الفريق من عدمه، بعدما تلقت إدارة النادي الأبيض، ترشيحًا باستعادة جهود الدولى التونسى حمدى النقاز لاعب الفريق السابق والترجى الحالى.

ويعد القرار فى يد إدارة الزمالك سواء بقبول ذلك الترشيح أو رفضه خلال الفترة المقبلة، بعدما قام الزمالك بضم التونسى حمزة المثلوثى فى صفقة انتقال حر لتعويض رحيل النقاز وذلك بعدما فسخ الأخير عقده من طرف واحد مع الزمالك وحصل على حكم من الاتحاد الدولى بتغريم قلعة ميت عقبة مليون و250 ألف دولار فى القضية التى طعنت فيها إدارة الزمالك السابقة.

ومن المقرر أن يحسم مسئولو الزمالك مصير صفقة النقاز فى الأيام المقبلة فى ظل ترشيح أكثر من لاعب لتدعيم الجبهة اليمنى للفريق، وعلى رأسهم كريم العراقى ظهير المصرى البورسعيدى والمنتخب الأولمبى، حيث يرغب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، فى دعم تلك الجبهة بالموسم الجديد بعدما أعلن فاروق جعفر المستشار الفنى لإدارة الزمالك أن كارتيرون يرغب فى دعم خمس مراكز وهم الظهير الأيمن والمدافع والوسط وصانع الألعاب والمهاجم، وكشف مصدر مقرب من النقاز أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك يرغب فى استعادة الفريق لجهوده.