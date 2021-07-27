شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي والنجم الساحلي يفاوضان حمزة المثلوثي ويترقبان قرار الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل ناديي الترجي والنجم الساحلي التونسيان في مفاوضات شفوية مع التونسي حمزة المثلوثي ظهير أيمن الزمالك، لاستطلاع رأيه بخصوص إمكانية العودة للدوري التونسي مرة أخري في الموسم الجديد.

وتعاقد الزمالك مع حمزة المثلوثي قادما من نادي الصفاقسي التونسي وشهدت الفترة الماضية حصول اللاعب علي إشادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض بعد قناعته بمستواه الفني والبدني.

ويمتلك حمزة المثلوثي سيرة ذاتية قوية مع الدوري التونسي حيث بدء مسيرته مع نادي البنزرتي ثم أنتقل منه لصفوف الصفاقسي ليتألق بشدة ويتعاقد معه الزمالك مطلع الموسم الحالي.

ويترقب ناديي الترجي والنجم الساحلي قرار نادي الزمالك بخصوص حمزة المثلوثي خاصة بعد الأنباء الخاصة بتمسك كارتيرون باستمراره وستحسم الأيام القادمة مصير اللاعب بشكل نهائي.