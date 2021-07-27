شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيوني: أرفض دورى المجموعتين والكاف خاطبنا من أجل الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش، أن فكرة إقامة دوري المجموعتين في الموسم الجديد، هو أمر مرفوض تماماً ولا يحقق العدالة الكروية ويؤثر على قوة المسابقة، وقال عبد الحميد بسيوني في تصريحات لإذاعة أون سبورت: لا أوافق على دوري المجموعتين، وهذا الأمر عرض علينا الموسم الماضي، ولكن العدالة في الدوري هي مباريات الذهاب والإياب ومن حقي أن أواجه كل الفرق، قد أقع في مجموعة غير متكافئة، عندما تكون العدالة كاملة تكون كل النتائج على حق.

أَضاف: لعبت دوري المجموعتين في سنة من السنين، وكان من المفترض هبوط خمس فرق في ذلك الموسم، وكان دوري متراجع على المستوى الفني في موسم 2013، أنت تختصر الوقت ولكن المسابقة تكون ضعيفة وعودة هذا الطرح أمر مرفوض.

وعن تطور مستوى الطلائع قال بسيوني: الناس كلها راهنت على فشل طلائع الجيش هذا الموسم بعد خسارته 18 نقطة، ولكننا غيرنا كل المفاهيم والطلائع أصبح من الفرق التي تخشى جميع الفرق مواجهته.

واصل متحدثاً عن تأجيل مسابقة الدوري وفقاً لظروف المنتخب الأولمبي: يهمنا تأهل المنتخب في المقام الأول، وثانياً نساند الدولة في أي شئ نحن نمر بظروف صعبة، وتحملنا اللعب في وقت ذروة كورونا، واستكمال الدوري مهم جداً، بالتأكيد انتهاؤه في أغسطس سيؤثر على الدوري الجديد، ولكن الظروف صعبة، ونتمنى فوز المنتخب على أستراليا وتأهله، واذا تعرضنا للضغط هذا لا يهم الأهم هو انهاء المسابقة.

استكمل: عمرو جمال أمره ليس بيد الطلائع، هو إعارة من الأهلي لمدة موسمين ومصيره بيد الأهلي وبعد ذلك اللاعب، أما أحمد سمير يتبقى في عقده موسمين وأي كلام عن مصيره في يد إدارة النادي، وفي نهاية الموسم نحدد احتياجات الفريق، ولو كنت أطول أحتفظ بكل اللاعبين سأحتفظ بهم.

واختتم: تحدثنا مع الاتحاد لأن من حقي كوصيف كأس المشاركة في الكونفدرالية ولن نتخلى عن حقنا، ولا يجوز أن تأخذ حقنا لتمنحه لنادي أخر، والإدارة لن تتخلى عن حقنا، والاتحاد الأفريقي طلب منا بيانات اللاعبين والأجهزة الفنية من أجل بداية مشاركته في الكونفدرالية.