شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: لا الأهلي محتاج تفويت نقاط ولا احنا تربينا على كده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي، الاتهامات التي يرددها البعض عن مجاملة أبناء الأهلي السابقين المتواجدين في منصب المدير الفني بأندية الدوري الممتاز، للقلعة الحمراء، وقال يوسف في تصريحات لبرنامج "وان تو" مع الإعلامي سيف زاهر: تعرضت لانتقادات كبيرة خلال تواجدي في منصب المدير الفني، في مباريات انتقدتني الجماهير الأهلاوية بسبب تعادلي مع الفريق وفقدانه لنقطتين، وفي مباريات أخرى اتهمني البعض بالتفويت للأهلي، ولكننا نعمل بأمانة ولم نعتاد على التفويت أو التهاون والأهلي لا يحتاج أن أحد من أبناءه يفوتله 3 نقاط، الأهلي بطل ولديه تاريخ كبير.

أضاف: مؤجلات الأهلي سخنت بطولة الدوري والتعادل مع البنك الأهلي جعل الفريق الأحمر ليس أمامه فرصة لإهدار النقاط، والدوري أصبح أصعب والأهلي مطالب بتحقيق الفوز في كل المباريات للتساوي مع الزمالك المتصدر حالياً.

واصل: مؤجلات الأهلي تلعب تحت ضغوط كبيرة جداً من اللاعبين والجهاز الفني، وفي نفس الوقت لاعبي الأهلي لديهم عزيمة وإصرار وهذا ظهر بعد فوزهم في الدقائق الأخيرة من مباراة الانتاج بعدما قلبوا تأخرهم لفوز.

أكمل: رباعي المنتخب الأولمبي أثر بشكل كبير على أداء الأهلي خاصة في الشق الهجومي، وموسيماني عليه دور كبير جداً بعد فوزه ببطولة أفريقيا، فهو مطالب ببطولة مستمرة حتى أغسطس والأهلي معتاد عليها، ويحتاج إلى تجديد دوافع الفريق، لأن اللاعبين لديهم إحساس بسهولة الفوز نوعاً ما وهذا أمر خطير.

واختتم: المنافسة على الدوري ستستمر حتى أخر أسبوعين وأتوقع أن يتعثر الزمالك في النقاط لأن المنافسين أقوياء، وتحديد البطل سيكون في النهاية.