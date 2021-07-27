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بره الملعب.. حسام باولو: أهوى الاكل البيتى وأشاهد أفلام الزعيم ومو صلاح نجمى المفضل

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القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التي حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في بره الملعب حسام باولو مهاجم الزمالك الأسبق  .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

الجلوس مع الأصدقاء

هل تحب دخول المطبخ ؟

لا

ما الأكلة التى تفضلها؟

الأكل البيتى

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من نجمك المفضل من الممثلين ؟

عادل إمام

من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب

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بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

محمد صلاح

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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