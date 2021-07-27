شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى ينتظر الموقف النهائي لفخر الدين بن يوسف مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو المصرى البورسعيدى الموقف النهائي للتونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلى مع ناديه من أجل الدخول في مفاوضات رسمية معه خاصة وأن عقده مع الدراويش ينتهى بنهاية الموسم الجارى .

وظهر فخر الدين بن يوسف بمستوى جيد مع الإسماعيلى ونجح في العودة لسابق مستواه بتسجيل العديد من الأهداف المؤثرة والتي ساهمت في ابتعاد الدراويش عن منطقة الخطورة ودخوله منطقة وسط جدول الترتيب .

من ناحية أخرى قرر مسئولو المصرى البورسعيدى تجميد البوركينى سعيدو سيمبورى حتى نهاية الموسم بعد معاودته الانقطاع عن تدريبات الفريق منذ عودته للتدريبات بعد الراحة التى حصل عليها اللاعبون لمدة 6 أيام.

ورفض سيمبورى العودة للتدريبات بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادى والتي أدت لرفض عدد من اللاعبين نزول المران إلا أن الجهاز الفني بقيادة على ماهر نجح في احتواء الأزمة وأقنعهم بالعودة، إلا أن اللاعب البوركينى رفض كافة الاتصالات وأغلق هاتفه تماما أمام مسئولي النادى البورسعيدى .