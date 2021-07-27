شكرا لقرائتكم خبر عن تألق حراس الزمالك يضع كارتيرون فى حيرة قبل مواجهة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أشاد البرازيلي اوليفيرا مدرب حراس مرمي الزمالك بالمستوي الفني والتركيز الذي سيطر علي الحراس الثلاثة محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد خلال معسكر الفريق المقام حاليا في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها 3 أغسطس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى.

وأشاد اوليفيرا بالحراس الثلاثة في حديثه مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، والذي اصبح في حيرة بسبب جاهزية الثلاثي وذلك قبل الاستقرار علي الحارس الذي سيقود تشكيل الفريق في مباراة غزل المحلة.

وخاض جنش الشوط الأول من المباراة الودية امام منتخب القسم الثاني امس، بنما شارك أبو جبل في الشوط الثاني للمباراة التي انتهت بفوز الزمالك 7/0.

كما أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك ، بمعسكر الفريق المقام حاليا في برج العرب، مؤكدا لجهازه المعاون ان المعسكر حقق النتائج المطلوبة والتي كان الجهاز الفني يهدف لها من خلال إقامته.

وأكد كارتيرون لجهازه المعاون ان لاعبي الزمالك نجحوا في الاستفادة من المعسكر من خلال الالتزام داخل الملعب وخارجه والتركيز الشديد في التدريبات وهو ما أدي الي تحقيق اكبر استفادة ممكنه، ووصف كارتيرون المعسكر بانه فترة اعداد مصغرة في وسط الموسم اشبه بفترة الاعداد بين الموسمين وهي فترة كان يحتاجها اللاعبون للهروب من ضغط المباريات وكان يحتاجها الجهاز الفني لوضع برامج تدريبية وتأهيلية جديدة تسمح للفريق بالاستمرار في المنافسة علي البطولات الموسم الحالي.

وخاض الزمالك مباراة ودية امس امام فريق منتخب القسم الثاني في اولي وديات المعسكر وانتهت بفوز الزمالك 7/0 علي ان يخوض الفريق مباراة ودية أخرى يوم الخميس امام فريق ابها السعودي استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها 3 أغسطس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدوري.