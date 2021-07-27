شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة الأهلي تتعقد ..دينامو زغرب يطلب شراء إبراهيم عادل مقابل 4 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم الخليج 365 أن نادي دينامو زغرب الكرواتي جدد عرضه لشراء إبراهيم عادل نجم بيراميدز ومنتخبنا الوطني الأوليمبي مقابل 4 ملايين دولار، بعد أن تم رفض عرضه لشراء نفس اللاعب مع بداية الموسم الجاري، بعد توقف العرض وقتها عند 3 ملايين دولار فقط.

وعرض مسئولو دينامو زغرب على نظرائهم في بيراميدز استعارة ابراهيم عادل لمدة موسم مقابل مليون و500 الف دولار في حالة رفض بيعه حالياً على أن يتضمن العقد بند يمنح النادي الكرواتي أولوية شرائه مقابل 4 ملايين دولار.

ويعد إبراهيم عادل واحد من أبرز اللاعبين المطلوبين داخل النادي الأهلي لتدعيم هجومه في الانتقالات المقبلة، إلا أن بيراميدز يرفض بيع اللاعب الشاب لأي نادي مصري كما يُفضل مسئولو بيراميدز رفض عروض احترافه أيضاً لمدة موسم على الأقل نظراً للحاجة لخدماته في الموسم الجديد، كما أن العروض الخارجية الكبيرة التي وصلت للاعب تحول دون تفكير إدارة بيراميدز في بيع اللاعب محلياً.

ويعد إبراهيم عادل واحد من أبرز المواهب المصرية في الوقت الحالي، ويُحسب لإدارة بيراميدز الصبر على اللاعب حتى أصبح واحد من أهم أعمدة الفريق ومنتخبنا الوطني رغم صغر سنه.