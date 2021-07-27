شكرا لقرائتكم خبر عن غريب يراجع مباراتي استراليا مع اسبانيا والأرجنتين بالفيديو قبل لقاء الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، على مراجعة أشرطة الفيديو الخاصة بمباراتي منتخب استراليا مع الأرجنتين وإسبانيا، وذلك قبل القاء المرتقب للفراعنة مع نظيره الاسترالي في ختام المجموعة والذي يقام غداً الأربعاء على حسم بطاقة تأهل المنتخب الأولمبي.

وكان منتخب استراليا قد فاز على منتخب الأرجنتين في افتتاح مشواره بالمجموعة بنتيجة 2/0، قبل أن يخسر من إسبانيا بثلاثية نظيفة.

ويسعى الجهاز الفني للفراعنة إلى تحديد نقاط القوة والضعف في المنتخب الاسترالي لوضع الخطة المناسبة في اللقاء.

وأسند الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا قيادة مباراة المنتخب الوطنى الأولمبى أمام نظيره الأسترالى إلى الحكم البرتغالى ارتر دياز، ويعاونه كل من روى باربوسا وباولو سواريز.

ويختتم منتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، اليوم، تدريباته استعداداً لمواجهة أستراليا غدا فى الجولة الثالثة بالدور الأول بأولمبياد طوكيو، وتقام المباراة فى الواحدة ظهر غد الأربعاء بتوقيت القاهرة باستاد مياجي.

ويحتاج منتخب مصر للفوز غدا على أستراليا بفارق هدفين حتى يحافظ على حظوظه فى التأهل للدور الثانى انتظارا لنتيجة المباراة الثانية بين إسبانيا والأرجنتين التى تقام فى نفس التوقيت.