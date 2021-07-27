شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب نفسي في مقر الزمالك غدا .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد طبيب نفسي في مقر نادي الزمالك غدا الأربعاء، لإلقاء محاضرة لمدربي قطاع الناشئين وذلك بناء علي دعوة من بدر حامد رئيس قطاعات الكرة بالقلعة البيضاء.

وقرر بدر حامد الاتفاق مع طبيب نفسي لإلقاء محاضرة علي مدربي الزمالك للحديث عن كيفية تعامل المدربين مع كافة المواقف المختلفة من الناحية النفسية وكذلك كيفية التعامل مع اللاعبين نفسيا خاصة في اللحظات الصعبة.

يتواجد الطبيب النفسي في مقر نادي الزمالك في الثانية والنصف ظهرا غدا ويستقبله بدر حامد قبل التوجه لقاعة محاضرات الفريق الكروي لإلقاء المحاضرة علي كافة المدربين العاملين بالنادي.

وتواجد في مقر نادي الزمالك اليوم البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفنى لاتحاد الكرة المصري لقيادة ورشة عمل فنية للمدربين بناء علي دعوة من بدر حامد رئيس قطاعات الكرة لتقام الورشة الفنية بقاعة المحاضرات بمبني الفريق الأول لكرة القدم، في تواجد جميع المدربين العاملين بقطاعات الكرة المختلفة.

وقال بدر حامد إلى أن الهدف من هذه الورشة هو حصول المدربين على أكبر قدر من الخبرات، نظرا لما يتمتع به البرتغالي من رصيد قوي في هذا الأمر لتوليه الإدارة الفنية مع العديد من الأندية وتحقيق البطولات، ومنها كمدير فني للزمالك في الفترة الماضية .

واختتم بدر حامد بأن كل هذه الأمور تتم بالتنسيق مع فاروق جعفر المستشار الفني لإدارة الزمالك وحسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي.