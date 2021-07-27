شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفنى للفراعنة يستقر على استمرار رباعى الخط الخلفي أمام استراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، على استمرار الخط الخلفي للفراعنة، في مباراة استراليا، بوجود كل من محمود حمدي الونش وأحمد حجازي وكريم العراقي وأحمد فتوح، وذلك قبل اللقاء المرتقب لمنتخب لفراعنة مع نظيره الاسترالي في ختام المجموعة والذي يقام غداً الأربعاء على حسم بطاقة تأهل المنتخب الأولمبي.

وكان منتخب استراليا قد فاز على منتخب الأرجنتين في افتتاح مشواره بالمجموعة بنتيجة 2/0، قبل أن يخسر من إسبانيا بثلاثية نظيفة، فيما تعادل منتخب مصر سلبياً في أول لقاء أمام إسبانيا قبل أن يخسر في المباراة التالية بهدف نظيف أمام الأرجنتين.

وأسند الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا قيادة مباراة المنتخب الوطنى الأولمبى أمام نظيره الأسترالى إلى الحكم البرتغالى ارتر دياز، ويعاونه كل من روى باربوسا وباولو سواريز.

ويختتم منتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، اليوم، تدريباته استعداداً لمواجهة أستراليا غدا فى الجولة الثالثة بالدور الأول بأولمبياد طوكيو، وتقام المباراة فى الواحدة ظهر غد الأربعاء بتوقيت القاهرة باستاد مياجي.

ويحتاج منتخب مصر للفوز غدا على أستراليا بفارق هدفين حتى يحافظ على حظوظه فى التأهل للدور الثانى انتظارا لنتيجة المباراة الثانية بين إسبانيا والأرجنتين التى تقام فى نفس التوقيت.