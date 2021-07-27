شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول فى حصة سباحة مع نجله كريم قبل الاستعداد لأسوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصطحب علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، ابنه كريم، في حصة سباحة، قبل الاستعداد لمواجهة أسوان، في المباراة التي تقام يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري العام.



علي معلول وابنه



كريم علي معلول



معلول وابنه كريم

ويخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراة قوية أمام أسوان في بطولة الدوري الممتاز عندما يلعب معه بعد غد الخميس، وهى المباراة التى يلعبها الأهلى بعد 72 ساعة تقريباً من مواجهة الإنتاج الحربى فى المسابقة المحلية.

ويتطلع الأهلى لتحقيق الفوز فى مباراة أسوان من أجل الحفاظ على حظوظه فى الفوز بلقب الدورى للمرة الـ43 فى تاريخه خاصة وأن المنافسة هذا الموسم صعبة للغاية.

ويلعب الأهلي مع أسوان في السابعة من مساء بعد غد الخميس، باستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الـ17 لبطولة الدوري المصري.

وفاز فريق الأهلي بصعوبة بالغة على الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف لهدفين خلال المباراة التى جمعتها مساء أمس الأول الأحد، باستاد الأهلي وي السلام في الدوري الممتاز.

وحصل فريق الأهلي على راحة 24 ساعة من التدريبات أمس وسيبدأ اليوم الأستعداد لمواجهة أسوان التى يرفض الأهلي التفريط في نقاطها في رحلة الحفاظ على بطولته المفضلة الدوري الممتاز.