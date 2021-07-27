شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل منشطات مفاجئ للمرة الخامسة لبطل الأثقال محمد إيهاب استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد إيهاب البطل الأوليمبى فى رياضة رفع الأثقال عن خضوعه لتحليل منشطات مفاجئ للمرة الخامسة استعدادا لبطولة العالم المقرر لها شهر نوفمبر المقبل ، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك .

محمد إيهاب كان يطمح فى الحصول على استثناء من قبل اللجنة الأولمبية الدولية للمشاركة فى أولمبياد طوكيو فى ظل الطلب التى تقدمت به إلى اللجنة الأولمبية الدولية خاصة أن البطل الأولمبى محمد إيهاب لم يكن ضمن اللاعبين الذى ثبت عليهم تهمة المنشطات التى تسببت فى حرمان الإتحاد المصرى من المشاركة .



محمد ايهاب

محمد إيهاب من مواليد 21 نوفمبر عام 1989 فى محافظة الفيوم، واحتفل بزفافه فى فترة حظر كورونا، ويعد إيهاب أحد الأبطال الكبار فى لعبة رفع الأثقال فى مصر والحاصل على برونزية دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة ريو دى جانيرو 20016 بالبرازيل.

محمد إيهاب لم يستسلم إلى الصعوبات فى ملف إيقاف وحرمان لاعبى مصر من المشاركة فى الأولمبياد خاصة بعد إعلانه الإعتزال ثم العودة مجددًا بعد تدخل الوزارة والمسئولين وتقديم طعن.

وتوجه محمد إيهاب البطل الأولمبى فى رفع الأثقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية شهر فبرايرقبل الماضى من أجل الحصول على دورات تدريبية فى اللعبة، وعمل سيمنار بأكاديمية رفع الأثقال بولاية نيويورك ولمدة يومين (شرح وتعليم كل التكنيكات الخاصة وأسرار ومفاتيح ونظم تدريب رياضة رفع الأثقال من المبتدأين إلى المحترفين من الناحية النظرية والعملية) قبل أن يعود للتديبات مجددا لأمل المشاركة فى طوكيو 2021 قبل الإعلان الرسمى عن عدم المشاركة.