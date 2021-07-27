شكرا لقرائتكم خبر عن التهنئة ليست السبب الوحيد ..بيراميدز يُخاطب الأهلي للحصول على 2 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل مسئولو نادي بيراميدز خطابين لنظرائهم في الأهلي، الأول لتهنئة الفريق الأحمر بعد فوزه ببطولة دوري أبطال افريقيا والثاني للمطالبة بالحصول على مبلغ 2 مليون جنيه وهما بخصوص "البونص" المستحق في صفقة شراء محمد مجدي قفشة، حيث ينص العقد على تقاضي بيراميدز مبلغ 2 مليون جنيه اضافيين بخلاف ثمن الصفقة، والتي بلغت قيمتها 20 مليون جنيه وقتها، في حاله فوز الأهلي ببطولة افريقيا وبطولة الدوري وهو ما حدث.

وطالب بيراميدز الأهلي بالمبلغ منذ انتهاء بطولة دوري أبطال افريقيا قبل الأخيرة، وبعد حسم الأهلي لبطولة الدوري العام الموسم الماضي، إلا أن المبلغ لم يتم تحويله لإدارة بيراميدز حتى هذه اللحظة ليتم تجديد خطاب المطالبة بالمبلغ.

من ناحية أخرى يرفض مسئولو النادي الأهلي خوض أي مباريات فى بطولة الدوري المصري، بعد مواجهة أسوان الخميس المقبل بدون لاعبي الأحمر فى المنتخب الأولمبي، ويؤكد النادى الأهلى أن الاتفاق الذى تم مع اتحاد الكرة منذ فترة كان يقضى بأن يلعب الأهلى وجميع الأندية المصرية 3 مباريات فقط بدون لاعبى المنتخب الأولمبى المشارك حاليا فى أولمبياد طوكيو.

ويضم المنتخب الأولمبى ستة لاعبين من الأهلي هم: أكرم توفيق، محمد الشناوي، أحمد رمضان بيكهام، ناصر ماهر، صلاح محسن وطاهر محمد طاهر، وخاض الأهلي مباراتي البنك الأهلي والإنتاج الحربي في الدوري بدون لاعبيه بالمنتخب الأولمبي، فيما سيلعب الخميس المقبل مع أسوان بدون هذا السداسي أيضا، ولعبت مصر مباراتين فى الأولمبياد حتى الآن، أمام إسبانيا والأرجنتين، تعادلت فى الأولى سلبيا، وخسرت الثانية بهدف وستلعب الثالثة مع أستراليا غدا الأربعاء، ويترقب الأهلي مصير المنتخب الأولمبي في الأولمبياد، من أجل عودة اللاعبين الستة للقلعة الحمراء بعد مباراة أسوان.