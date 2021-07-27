شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامي مدافعاً عن أبطال مصر في الأولمبياد: قبل أن تسخروا اسألوا أنفسكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد شريف إكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز، على الهجوم الكبير من رواد مواقع السوشيال ميديا، على ممثلي مصر في أولمبياد طوكيو 2020، بعد خسارة عدد منهم في المنافسات وخروجهم من الأدوار الأولى من الأولمبياد.

وكتب إكرامي عبر حسابه الشخصي على تويتر: قبل أن نلوم ونسخر من أبطالنا ممثلي مصر في الأولمبياد علينا أن نسأل أنفسنا، أولاً هل تم اعداد لاعبينا بعد أولمبياد ريو 2016 ، بخطط طويلة الأجل وتأهيلهم والاستثمار فيهم للمنافسة مع دول أخرى تستثمر في لاعبيها بميزانيات ضخمة وخطط بدنية وفنية حديثة لحصد أكبر عدد ممكن من الميداليات؟..

أضاف: في النهاية علي قدر الاعداد والتحضير و الاستثمار يتحدد سقف التوقعات و النتائج، فإذا كنا غير قادرين أو مؤهلين للمنافسة حالياً لتحقيق نجاح أولمبي نفتخر به، فعلى الأقل نساند لاعبينا و لا نحطمهم ندعمهم ولا نسخر منهم فهم أبطال تمثل مصر أمام العالم الآن و تحارب بمجهودات فرديه..

واختتم: و اخيراً مبروك لأبطال التايكوندو هداية ملاك و سيف عيسي أصحاب أول ميداليات مصرية فأنتم مصدر الهام وأمل للكثيرين و نبقي آملين في انجاز آخر لن يتحقق إلا بموهبة فذه أو بدعوات المصريين، أما لاعبينا المستمرين أو الذين لم يحققوا أي ميداليات ستظلون مصدر فخر لنا و أبطال في أعين الجميع.