شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يمنح العريس حمدى فتحى برنامجا تأهيليا خلال إجازة الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفنى للأهلى حمدى فتحى لاعب الفريق برنامجا تأهيليا يؤديه بشكل شبه مُنتظم خلال إجازة الزواج من أجل الحفاظ عل لياقته البدنية، وحصل حمدي فتحي على إجازة زواج من النادي حيث دخل "عش الزوجية" أمس وسط حضور عدد كبير من نجوم الأهلي ومسئوليه.

وغاب حمدي فتحي عن مباراة الأهلي والإنتاج الحربي أول أمس الأحد، في الدوري التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف لهدفين، كما سيغيب عن مباراة أسوان الخميس المقبل في الدوري.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي فى حفاظ حمدى فتحى على لياقتته ووزنه لذا تم منحه برنامجا يؤديه خلال هذه الأيام ليكون جاهزاً للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية فور انتهاء إجازة الزواج.

من ناحية أخرى يرفض مسئولو النادي الأهلي خوض أي مباريات فى بطولة الدوري المصري، بعد مواجهة أسوان الخميس المقبل بدون لاعبي الأحمر فى المنتخب الأولمبي.

ويؤكد النادى الأهلى أن الاتفاق الذى تم مع اتحاد الكرة منذ فترة كان يقضى بأن يلعب الأهلى وجميع الأندية المصرية 3 مباريات فقط بدون لاعبى المنتخب الأولمبى المشارك حاليا فى أولمبياد طوكيو.

ويضم المنتخب الأولمبى ستة لاعبين من الأهلي هم: أكرم توفيق، محمد الشناوي، أحمد رمضان بيكهام، ناصر ماهر، صلاح محسن وطاهر محمد طاهر.

وخاض الأهلي مباراتي البنك الأهلي والإنتاج الحربي في الدوري بدون لاعبيه بالمنتخب الأولمبي، فيما سيلعب الخميس المقبل مع أسوان بدون هذا السداسي أيضا.

ولعبت مصر مباراتين فى الأولمبياد حتى الآن، أمام إسبانيا والأرجنتين، تعادلت فى الأولى سلبيا، وخسرت الثانية بهدف وستلعب الثالثة مع أستراليا غدا الأربعاء.

ويترقب الأهلي مصير المنتخب الأولمبي في الأولمبياد، من أجل عودة اللاعبين الستة للقلعة الحمراء بعد مباراة أسوان.