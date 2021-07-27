ما هو موعد مباراة مصر وأستراليا في أولمبياد طوكيو 2021؟

محمد الفلاح - الثلاثاء 27 يوليه 2021

يستعد منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم لخوض أهم مبارياته في دور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2021، عندما يواجه أستراليا.



ويحتل منتخب مصر الأولمبي المركز الرابع والأخير في مجموعته بنقطة وحيدة، بفارق نقطتين خلف منتخبي أستراليا والأرجنتين صاحبي المركزين الثاني والثالث.

ويواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره الأسترالي، الأربعاء، على ملعب مياجي، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، بمنافسات أولمبياد طوكيو 2021 لكرة القدم.

ومن المُقرر أن تنطلق المباراة في تمام الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة عصر بتوقيت أبوظبي، الواحدة بتوقيت القاهرة.

وسيتم نقل المباراة بشكل حصري عبر قنوات "بي إن سبورتس"، وتحديدا عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 2".

ومن المُقرر أن يتولى التعليق على أحداث المباراة المعلق المصري أحمد عبده.