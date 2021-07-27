الامارات | راموس يتلقى صدمة أولى مع سان جرمان

شكرا لقرائتكم خبر عن راموس يتلقى صدمة أولى مع سان جرمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى المدافع الاسباني المخضرم سيرخيو راموس أول صدمة مع فريقه الجديد سان جرمان الفرنسي بعد الانتقال إليه حديثا، قادماً من ريال مدريد، حيث طاردته لعنة الإصابة، بعدما أعلن نادي العاصمة اليوم اصابته في ربلة الساق، ما سيحرمه من المشاركة في مباراة كأس الأبطال في كرة القدم. وأوضح النادي الباريسي في بيان أن قلب دفاعه الإسباني "في مرحلة التعافي التدريجي بعد إصابة تعرض لها في ربلة الساق اليسرى خلال خضوعه للتمارين نهاية الأسبوع الماضي". وتابع "من المتوقع عودته للتدريب خلال أسبوع".

ويواجه سان جرمان الفائز بمسابقة كأس فرنسا في الموسم المنصرم، بطل الدوري المحلي ليل الأحد خلال كأس الأبطال التي ستقام في تل أبيب. وانتقل مدافع ريال مدريد السابق إلى ملعب "بارك دي برانس" في 8 يوليو مقابل صفقة حرة بعد انتهاء عقده مع نادي العاصمة مدريد.

ووقع المدافع، في سن الخامسة والثلاثين، والفائز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات من بين عدة ألقاب مع النادي الملكي، عقداً سيرتدي بموجبه قميص سان جرمان لمدة موسمين، وتحديداً حتى عام 2023.

وسيغيب راموس، الفائز بمونديال 2010 وبكأس أوروبا 2008 و2012، أيضاً عن المباراة الودية الخامسة التحضيرية لسان جرمان الذي يشرف على تدربيه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو أمام فريقه السابق إشبيلية الثلاثاء. وانضم راموس إلى لائحة طويلة من الغائبين أمثال المهاجم كيليان مبابي والبرازيلي نيمار والإيطالي ماركو فيراتي والأرجنتيني أنخيل دي ماريا حيث ما زال بعضهم في إجازة، في حين لم يكمل البعض الآخر استعداداته وما زال غير حاضر بدنياً قبيل انطلاق الموسم الجديد.

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