الامارات | أولمبياد طوكيو تسجل سبع حالات إصابة بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو تسجل سبع حالات إصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو اليوم تسجيل سبع حالات إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد. وبذلك وصل عدد المصابين بالعدوى بين المعنيين بالأولمبياد إلى 155 حالة، اعتبارا من أول يوليو الجاري. وتضمنت حالات الإصابة الجديدة رياضيين اثنين، أحدهما لاعب تنس هولندي، حسب ما أوضحته اللجنة المنظمة.

وكان الثنائي الهولندي جان جوليان روجر وويسلي كولهوف قد انسحبا من منافسات التنس لزوجي الرجال بالأولمبياد أمس، بعدما اصبح روجر سادس لاعب ببعثة هولندا يصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد.

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