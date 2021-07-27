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ركوب أمواج: فيريرا ومور أول بطلين أولمبيين في تاريخ المسابقة

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طوكيو: أصبح البرازيلي إيتالو فيريرا والأميركية كاريسّا مور أول بطلين أولمبيين في ركوب الأمواج المدرجة للمرة الأولى في البرنامج، بعد فوزههما بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو الثلاثاء.

وسجل فيريرا بطل العالم 2019 الذي تعلم ركوب الأمواج واقفاً على صندوق كان والده يملؤه بالماء والصابون بعد استخدامه لبيع الأسماك، 15.15 نقطة في النهائي مقابل 6.60 للياباني كانوا إيغاراشي الذي أحرز الفضية.

وتنافس المتسابقون على شاطئ توسوريغاساكي، على بعد قرابة مئة كيلومتر شرق طوكيو، حيث مارس والد إيغاراشي هذه الهواية.

وبعد أن فاجأ إيغاراشي نظيره الإسباني غابريال ميدينا المصنف أول عالمياً في نصف النهائي، أمل الأخير التعويض بالبرونزية إلا أنها كانت من نصيب الأسترالي أوين رايت.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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