"كاف" يُغرم الأهلي ماليًا بسبب أحداث مباراة رادس أمام الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن فرض غرامة مالية قدرها 8000 دولار على النادي الأهلي بسبب السلوك غير الرياضي من جانب الجماهير في مباراة الترجي.

وكان الأهلي قد عبر إلى المباراة النهائية على حساب الترجي التونسي، وشهدت مباراة العودة في تونس أحداث شغب جماهيري من جانب جمهور فريق الدم والذهب.

وتمكن الأهلي من تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ10 في تاريخه في وقت لاحق من هذه المباراة بعد أن فاز على كايزر تشيفز من جنوب أفريقيا في المباراة التي جرت في الدار البيضاء.

وكان كاف قد عاقب الترجي التونسي بغرامة مالية والمنع من الجماهير بسبب أحداث المباراة المذكورة (طالع القرارات من هنا)

وأصدر كاف بيانًا اليوم الثلاثاء جاء فيه، أن مسؤولو المباراة المذكورة (رقم 135) والتي جرت على ملعب رادس يوم 19 يونيو بنصف نهائي دوري الأبطال، أشاروا في التقرير إلى أن جمهور الأهلي المتواجد بملعب رادس استخدم بعض الألعاب النارية في المدرجات.

وعليه ووفقًا للمواد 82 و 83.1 و 83.3 من لائحة الانضباط تقرر فرض غرامة مالية على الأهلي قدرها 8000 (ثمانية آلاف دولار أمريكي) لسلوك المتفرجين غير الرياضي.