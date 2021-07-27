ملاكم مغربي "يعض" منافسه في أولمبياد طوكيو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

حاول الملاكم المغربي يونس باعلا "عض" منافسه النيوزيلندي ديفيد نيكيا، خلال مواجهتهما ضمن منافسات الوزن الثقيل بأولمبياد طوكيو 2020.

ورصدت عدسات الكاميرا محاولة الملاكم المغربي "عض" منافسه ديفيد نيكيا، لكن الأخير تفوق في نهاية اللقاء وفاز ليتأهل إلى دور الثمانية من المسابقة.

وخسر المغربي صاحب الـ 22 عاما أول جولتين بسهولة أمام الملاكم النيوزلاندي، ليضطر يونس لمحاولة "عض" منافسه لمن تلك المحاولات لم تساعده في النهاية لتحقيق الفوز بالمباراة.

وسيطر اللاعب النيوزلاندي على اللقاء منذ البداية، ليفوز في النهاية بنتيجة 5- صفر، ليتأهل إلى دور الثمانية، لكنه أبدى اندهاشه من عدم مشاهدة الحكم للواقعة.